Rehaciendo las costuras de las mujeres silenciadas

Adela Beltran Sancho (Alcanar, 1973) es una artista y diseñadora gráfica que tiene la mujer como punto central de su obra. Trabaja sobre lienzo con técnicas que incluyen el aceite, el acrílico, la cera y el collage con varios apoyos.

Este viernes pasado se inauguró en la Sala Ágora del Ayuntamiento de Cambrils la exposición Por amor a la vida. Mujeres de nuestro pasado, una muestra en que el artista recoge la memoria de ocho mujeres, heroínas que no han pasado a la historia, pero que, a pesar de todo, representan a un colectivo que ha tenido su trascendencia.

En definitiva, sus cuadros quieren representar a todas aquellas mujeres desconocidas del pasado que han tenido un papel esencial, a pesar de ser anónimas, en el devenir de la historia.

Adela Beltran es artista y diseñadora gráficaCedida

La muestra llega a Cambrils después de ser expuesta al Foyer del Petit Palau de la Música Catalana, en Barcelona. En la exposición, Beltran establece un diálogo con la tradición utilizando materiales que eran como uso cotidiano en las vidas de sus protagonistas, como sábanas o telas que fueron cosidas por ellas.

«En estas telas de colchones, muchas centenarias, regaladas, encontradas y compradas en mercados de segunda mano, la mayoría de Alcanar, aparecen ocho mujeres diferentes, mujeres con su propia historia,» explica el artista.

Entre las mujeres que Adela homenajea hay una enfermera del Hospital de Sang de Cambrils, que se quedó huérfano de padre con sólo cinco años y que perdió un ojo a causa de una bomba que acertó el Hospital mientras ella estaba trabajando.

También hace memoria de una mujer que, apasionada por el canto y la enseñanza, después de sufrir la muerte repentina y con muy poco tiempo de diferencia de su compañero y su hija, acabó convirtiéndose en la directora del primer coro de mujeres del Orfeón Catalán.

Adela Beltran, junto con Manel Vallet, ha impulsado la Fundación Úniques, una organización que trabaja para dar visibilidad a las creadoras y promover el coleccionismo como herramienta clave para la preservación del arte contemporáneo femenino. Adela es la vicepresidenta.

Por amor a la vida, mujeres de nuestro pasado se podrá visitar hasta el 12 de septiembre y la entrada es libre.