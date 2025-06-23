Reabierta la AP-7 en Mont-roig una vez retirado de la calzada el camión incendiado esta noche

Imagen del camión que transportaba ácido clorhídrico por|para el AP-7 y en el cual se le ha tenido que trasvasar la carga a causa de una rueda incendiada y que ha obligado a cortar la autopista en Mont-roig del Camp.

La AP-7 ha quedado reabierta en Mont-roig del Camp una vez retirado el camión que llevaba ácido clorhídrico que se ha incendiado esta noche. Queda un carril cortado y paradas intermitentes. Los Bombers ya han acabado con el trasvase de la carga del camión y el remolque ha sido retirado de la calzada.

La vía ha quedado reabierta hacia las 13 horas en sentido sur, después de más de 12 horas de corte. Durante la incidencia se han habilitado desvíos por el acceso 37 a Cambrils. Los bomberos han trabajado inicialmente para apagar el incendio que ha afectado principalmente a los neumáticos posteriores, controlar el escape y hacer la maniobra de trasvase. Las tareas se han tenido que hacer poco a poco porque la cisterna del camión estaba inestable.

El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del accidente, que se produjo en el punto kilométrico 271 de la AP-7 en sentido sur, a las 23.46 horas. El vehículo transportaba 24.000 litros de producto. Se calcula que el escape ha afectado a unos 500 litros de producto, que han sido recogidos en un arcén de tierra.

Trànsit cortó la autopista en los dos sentidos de la marcha inicialmente cuando se notificó el incidente, pero se reabrió en sentido norte a las 01.50 horas.

