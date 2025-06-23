Prades inaugura un nuevo itinerario pedagógico en la Roca Foradada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Prades ha inaugurado un nuevo itinerario sensorial y pedagógico en la Roca Foradada. El Ratón Fermín propone una nueva manera de adentrarnos en el bosque y vivir una aventura, donde encontraremos propuestas de juego para disfrutar de la naturaleza. Desde descalzarnos y recorrer el camino sensorial, a saltar o hacer equilibrios.

A lo largo del recorrido, también se encuentran las altiplanicies que explican las señales en el bosque que muestran como antes vivíamos mucho más vinculadas a la naturaleza. Otros hablan de los beneficios de la gestión forestal sostenible hacia la preservación del patrimonio natural.

La propuesta de sensibilización medioambiental adopta un formato innovador. Pequeños y grandes, aprenden sintiendo, jugando y experimentando, sobre los bosques, su valor por el ser humano y la importancia de gestionarlos adecuadamente para conservar la biodiversidad y evitar incendios.

Se trata de un itinerario sencillo, accesible, de 1,5 kilómetros, cerca de Prades dentro del bosque y con bancos a lo largo del camino. Al inicio del itinerario, se encuentra una altiplanicie donde el Ratón Fermín invita al paseo.