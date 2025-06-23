Cortada la AP-7 en Mont-roig por un camión incendiado que transportaba ácido clorhídrico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La AP-7 se mantiene cortada en Mont-roig del Camp (Baix Camp) en sentido sur desde las doce y media de la madrugada por un camión que se ha incendiado. Se trata de un vehículo que transporta ácido clorhídrico. Ya se están haciendo las obras de trasvase del producto y se han habilitado desvíos por el acceso 37 en Cambrils.

Los Bombers trabajan con tres dotaciones y, una vez extinguido el incendio que ha afectado principalmente a los neumáticos posteriores, centran ahora las tareas en la maniobra de trasvase del producto, que se prevé que todavía dure unas horas porque la cisterna del camión está inestable y se tiene que hacer poco a poco, según han apuntado los Bombers. No ha habido daños personales y Protección Civil ha activado la alerta del plan TRANSCAT.

El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del accidente, que se produjo en su punto kilométrico 271 de la AP-7 en sentido sur, a las 23:46 horas, alertando de un incendio en una rueda del vehículo y que las llamas se habían extendido a la cisterna, que transportaba 24.000 litros de producto. Los Bombers activaron cuatro dotaciones para extinguir el incendio, que afectaba principalmente los neumáticos posteriores.

Según han informado los Bombers, a estas alturas se mantienen dos dotaciones activadas porque el escape no se ha podido controlar y la maniobra de trasvase del producto sigue en marcha. Se calcula que el escape ha afectado unos 500 litros de producto, que han sido recogidos en un arcén de tierra. Se espera la llegada de una grúa para que se pueda levantar la cisterna afectada y poder proceder al cambio de los neumáticos afectados. Según han informado los Bombers, la cisterna del camión no está recta y, por eso, la maniobra de trasvase del producto se está haciendo despacio.

Trànsit cortó la autopista en los dos sentidos de la marcha inicialmente cuando se notificó el incidente, pero se reabrió en sentido norte a las 01:50 horas. Se mantiene cortada la AP-7 en sentido sur a la altura de Cambrils y se ha desviado la circulación por la salida 37. Según Trànsit, a estas alturas se registra intensidad en el punto de desvío y también en la A-7 en sentido sur. En el lugar de la incidencia hay una tractora preparada para retirar el remolque del vehículo cuando hayan finalizado las tareas de trasvase de la carga.