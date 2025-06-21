Herido leve en una salida de vía en la C-44 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un vehículo ha salido de la vía esta mañana en la C-44, al término municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso del accidente a las 6.05 h y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una dotación.

Allí han podido comprobar que el turismo ha impactado contra el lateral de la calzada y no ha habido más vehículos implicados. El conductor, que ha resultado herido leve, ha sido evacuado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Reus.

Los Bomberos han trabajado para limpiar la calzada y han balizado el vehículo para evitar interferencias en la circulación hasta la llegada de la grúa.