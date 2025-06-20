El Palacio de Deportes de Cambrils cierra en verano por las obras de la nueva cubierta del pabellón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Palacio Municipal de Deportes de Cambrils permanecerá totalmente cerrado al público del 7 de julio hasta el 8 de septiembre por las obras de acondicionament del agua caliente sanitaria y la cubierta del pabellón 1. La concejala de Deportes, Gemma Balanyà, ha destacado que «las instalaciones deportivas de Cambrils tienen alto nivel de empleo y uso y hay que recuperar las mejores condiciones funcionales y de confort para las entidades, los usuarios y abonados de las instalaciones».

El próximo 7 de julio el Ayuntamiento iniciará la actuación de la reforma integral de las calderas, los acumuladores y la red de distribución de agua fría y agua caliente sanitaria, que resolverá la falta de agua caliente que han sufrido los usuarios de los pabellones durante toda la temporada 2024-2025. La obra ha sido adjudicada a la empresa Francisco Alis por un importe de 133.018,93€, se realizará con financiación propia y tendrá una duración de 8 semanas.

Los trabajos continuarán con la mejora del envolvente de material sintético, con la sustitución de la cubierta del pabellón 1, junto con la instalación de nuevas claraboyas y la colocación de placas solares para la producción de energía solar, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los equipamientos deportivos municipales. Este proyecto está cofinanciado por los fondos europeos Next Generation-EU.

La obra de sustitución de la cubierta ha sido adjudicada a la empresa Grupo Xavier Babot S.L. por importe de 288.440,02€ y también está previsto que se inicie el mes de julio. En breve también se adjudicará la obra de instalación de placas fotovoltaicas, que no afectará a los servicios del palacio de deportes.

Además, se aprovechará el cierre para realizar otras pequeñas mejoras como la pintura de pabellón 1, la pintura de líneas de terrenos de juego, las mejoras en la deshumificadora de la piscina, cambios del falso techo en algunas zonas y limpieza del pabellón por un importe aproximado de 50.000 euros.

Reubicación servicios

Como consecuencia de los trabajos el Punto de atención a la ciudadanía se traslada a la Sala de reuniones (antiguo bar) en horario de 7:30 a 17h del lunes al viernes. Mientras que las actividades de verano se llevarán a cabo íntegramente en la Escuela Marinada.

Las entidades deportivas que siguen en competición se han reubicado en instalaciones y pabellones fuera del municipio, mientras que los clubs que llevan a cabo entrenamientos y campus han sido reubicados en escuelas, otros equipamientos deportivos y otros edificios municipales.

El Departamento de Deportes ha preparado diferentes acciones para seguir ofreciendo servicios y atención a usuarios y personas abonadas en las instalaciones deportivas durante el periodo de cierre del 7 de julio al 23 de agosto:

Apertura hasta el 5 de julio. Los usuarios/abonados podrán hacer uso de las instalaciones del Palacio Municipal de Deportes hasta el 5 de julio con los horarios de verano.

hasta el 5 de julio. Los usuarios/abonados podrán hacer uso de las instalaciones del Municipal de Deportes hasta el 5 de julio con los horarios de verano. Actividades dirigidas al aire libre . Se ha diseñado y programado un conjunto de actividades dirigidas al aire libre de lunes a viernes, totalmente gratuitas y sin reserva previa . Todas las mañanas de 9 en 10:30h en la zona de la playa de la Llosa y por las tardes de 19 en 20:30h en la zona de la playa Esquirol.

. Se ha diseñado y programado un conjunto de actividades dirigidas al aire libre de lunes a viernes, totalmente gratuitas y sin reserva . Todas las mañanas de 9 en en la zona de la playa de la Llosa y las tardes de 19 en en la zona de la playa Esquirol. Ampliación del horario del gimnasio de la pista de atletismo . Se ha ampliado el horario de 7.00 a 22.00h de lunes a viernes y sábado de 9.00 a 14.00h con el fin de seguir ofreciendo este servicio a los usuarios/abonados que así lo decidan, con la cuota correspondiente a gimnasio pista atletismo.

. Se ha ampliado el horario de 7.00 a 22.00h de lunes a viernes y sábado de 9.00 a 14.00h con el fin de seguir ofreciendo este servicio a los usuarios/abonados que así lo decidan, con la cuota correspondiente a gimnasio pista atletismo. Abonos y cuotas. Durante el periodo de cierre, los abonos y cuotas quedarán de temporalmente deshabilitados hasta la fecha de apertura , todos aquellos usuarios que se encontraban de alta durante junio no tendrán que hacer efectivo matrícula y/o otros gastos en concepto de inscripción.

Para cualquier consulta o información relacionada con los abonos, cuotas y otros servicios, los usuarios pueden contactar por correo electrónico en recepciopiscina@cambrils.cat.