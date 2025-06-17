L'Hospitalet programa más de una treintena de actos por las fiestas de Sant Joan y Sant Pere

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

L'Hospitalet de l'Infant se prepara para vivir intensamente las fiestas de Sant Joan y Sant Pere con una programación que reúne más de una treintena actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Este año, el programa combina novedades con actos tradicionales muy arraigados, que llenarán las calles y las plazas de cultura popular, música, humor y participación.

Como es habitual, el correfuego de Sant Joan —con inicio en la plaza del Pou y final en la plaza Coll de Balaguer— hará vibrar las calles el 23 de junio con la energía del Baile de Diablos de l'Hospitalet de l'Infant, tanto el grupo joven como la vieja, que previamente protagonizarán los «Versots satíricos y la plantación del ninot». El espectáculo se completará con el encendido de la hoguera de Sant Joan y el aquelarre teatralizado del grupo Quo Vadis, seguido de la verbena con la orquesta Welcome Band. Al día siguiente, el 24 de junio, la fiesta de Sant Joan continuará con el Correbares amenizado por la Charanga Xino Xano.

La celebración de la Fiesta de Sant Pere, patrón del pueblo, mantendrá también su esencia con actos como la misa solemne cantada por la Coral Arsis, la procesión con los Gigantes de l'Hospitalet de l'Infant y la Banda Municipal de Música Clau de Vent, la cena al fresco y el baile de verbena (este año con la orquesta Miami Show), y el castillo de fuegos que llenará de luz el Puerto Deportivo.

Otras citas tradicionales que perduran y convocan gran participación son la sardinada popular con DJ y música en directo, la bicicletada popular, la plantada de bestiario (este año, la 14.ª edición) y encendidos de lucimiento (con la celebración de los 30 años del Cavallet de mar), y el encierro pamplonica, que ya se ha convertido en un clásico de las fiestas locales.

Nuevas propuestas

Entre las novedades destacadas de este año está la inauguración de la exposición del 60.º aniversario del nuevo templo parroquial de Sant Pere Apòstol (el 28 de junio, en Sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca de Anjou). También hay que destacar la actuación del conocido humorista David Cepo, que traerá su espectáculo No cruces los brazos en la pista Nova Llum el 26 de junio.

Con respecto a la música y las propuestas más dirigidas a la juventud, destacan el nuevo festival Milenial & Z Fest (el 25 de junio), con Joanet FM, Òscar Sánchez y Anna Gisbert, y el tardeo de los 40 Principales Clásicos (el 27 de junio), a cargo de los locutores Sergi Sánchez y Josep Bartomeus. Y para los nostálgicos del pop español, el concierto tributo en Hombres G Voy a pasármelo bien (27 de junio) y el gran concierto de clausura del 29 de junio a cargo de los Mariachis Los Tenampas y la Banda Municipal de Música Clau de Vent también promete ser un éxito de público.

También habrá actividades para los niños como el espectáculo infantil musical La Clika e inflables refrescantes, varias exhibiciones de Country & Linedance l'Hospitalet de l'Infant, de los Bastoners de Vilafranca y de los Falcons de Piera, visita guiada al Hospital del Coll de Balaguer y Campeonato Infantil de Ajedrez.