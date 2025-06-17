Atropello mortal en la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit ha registrado esta mañana se ha registrado un siniestro viario mortal en el punto kilométrico 285 de la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.39 h.

Por causas que todavía se están investigando, un hombre que circulaba en un vehículo se ha parado y ha bajado. Al caminar por la vía, ha sido atropellado mortalmente.

A raíz del siniestro, se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos unidades y el equipo de soporte psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima son 64 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año (datos provisionales).