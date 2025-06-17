Sucesos
Atropello mortal en la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Los hechos han pasado a las 11.39 horas en el punto kilométrico 285
El Servei Català de Trànsit ha registrado esta mañana se ha registrado un siniestro viario mortal en el punto kilométrico 285 de la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.39 h.
Por causas que todavía se están investigando, un hombre que circulaba en un vehículo se ha parado y ha bajado. Al caminar por la vía, ha sido atropellado mortalmente.
A raíz del siniestro, se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos unidades y el equipo de soporte psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Con esta víctima son 64 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año (datos provisionales).