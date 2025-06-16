El sueño de una familia de Alforja de dar la vuelta al mundo

Albert, Lídia, y su hija Zion de ocho años están a punto de embarcarse en una gran aventura, recorrer el mundo durante un año y medio. Así lo explica la familia alforgenca en su página de Verkami, desde donde esperan poder financiar este gran viaje.

Esta, abierta hace poco de un mes, ya cuenta con casi un millar de euros dados. El objetivo total es de 9.000 euros. ¿A qué se destinarán estos ingresos? La familia lo explica con detalle en su web.

«Viajaremos con lo mínimo», apuntan. Concretamente, dicen, el equipamiento consistirá en una mochila para cada uno, una tienda de campaña para los tres y tres sacos de dormir.

«Dormiremos siempre que podamos haciendo acampada libre, bajo las estrellas, en bosques, playas, montañas... Nos moveremos en avión únicamente cuando sea necesario, y el resto del tiempo lo haremos con ferry, autostop o alquilando coches para llegar a los lugares más remotos», aseguran.

De hecho, el dinero que quieren conseguir con la campaña de Verkami se destinará a billetes de avión para cruzar grandes distancias y océanos; alquiler de coches para tramos rurales o sin transporte público; y para equipamiento básico y material para gravar y compartir la experiencia con los participantes.

Recorrido de la aventura

La aventura, explica la familia, arrancará el 1 de septiembre con un viaje desde Barcelona a la isla griega de Kos, donde la Zion cumplirá uno de sus sueños: navegar en un auténtico barco pirata. El 2 de septiembre embarcarán en una travesía que los llevará a explorar las islas de Pserimos, Kalymnos y Plati.

Después prevén establecerse en Kalymnos durante 25 días para disfrutar de la escalada, las playas escondidas y la vida local. De aquí se trasladarán al municipio de Turquía, Datça, donde descubrirán la biodiversidad local y de aquí cruzarán el país hasta Antalya.

A finales de octubre su intención es volar a Japón para empezar una nueva etapa en Shikoku donde harán una parte del Camino de los 88 Templos y también practicarán surf en Nakamura, prefectura de Kōchi.

El 4 de noviembre volarán hasta Cairns, Australia, para vivir la Gran Barrera Coralina y conocer la fauna australiana. También visitarán Sydney, Callala Bay, Blue Mountains, Melbourne y Kangaroo Island.

Después dejarán Australia para empezar la aventura andina en Chile, donde se reunirán con un amigo escalador e intentarán abrir una nueva vía a Cochamó, en medio de un paisaje espectacular. Después irán EE.UU., Canadá, y quizás Hawai, Europa o África...

Recompensas

Las personas que quieran hacer alguna donación a su campaña de Verkami para ayudar a que hagan realidad su sueño recibirán recompensas en función del importe donado. Entre estas hay un mapa interactivo para seguir los movimientos de la familia por el mundo; postales vídeo-digitales cada 15 días; un cuaderno digital educativo con las percepciones de Zion; un extracto exclusivo del diario emocional de la madre de la familia; o una videollamada individual al mes desde algún rincon espectacular.

Las donaciones van desde los 10 euros hasta los 75 euros, aunque también se pueden hacer donaciones altruistas sin necesidad de recibir ninguna recompensa por parte de la familia. Estas se pueden hacer en el siguiente ENLACE.

La familia cree que «el mundo es la mejor escuela» para su hija y asegura que quieren «inspirar a otras familias a vivir de una forma más libre y a atreverse a soñar. Este viaje es también una búsqueda de conexión, de historias humanas y de crecimiento», explican en un vídeo. Y finalizan que «este no es sólo nuestro viaje sino también una forma de demostrar a Zion que los sueños se construyen paso a paso alrededor del mundo».