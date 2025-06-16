La nueva residencia de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tendrá 20 plazas públicas

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

La nueva residencia de las personas mayores que se construyen en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tendrá 40 plazas, de las cuales la mitad serán públicas. Así lo prevé el plan de choque para mejorar la calidad de las residencias de la Generalitat. El geriátrico tiene que entrar en funcionamiento en otoño.

También la residencia de ancianos de Vandellòs ampliará de 5 a 10 las plazas públicas, con lo que dos terceras partes lo serán. Finalmente, el centro de día de l'Hospitalet de l'Infant pasará de tener 4 a 7 plazas públicas, y del de Vandellòs pasará de tener 2 a tener 5. La alcaldesa Assumpta Castellví ha celebrado que se atienda la petición del consistorio para poder ofrecer «servicios más accesibles y de calidad» en el municipio.