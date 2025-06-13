UGT reclama medidas urgentes para proteger al personal de limpieza después del apuñalamiento en Cambrils

Imagen del lugar donde se ha producido el apuñalamiento limpiando las manchas de sangre.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

UGT Servicios Públicos exige «medidas urgentes y contundentes» para garantizar la seguridad del personal de la limpieza vial, después del apuñalamiento de un trabajador en Cambrils.

Entre las medidas que propone el sindicato se incluyen protocolos de prevención de riesgos laborales específicos en situaciones de posible conflicto; formación específica y continuada al personal en gestión de conflictos y autoprotección; la presencia de personal de seguridad en rutas y horarios de riesgo; o campañas de concienciación sobre el respeto a los trabajadores de los servicios públicos.

UGT condena «enérgicamente la brutal agresión» con arma blanca que sufrió el lunes un trabajador de la empresa Secomsa de Cambrils, y ofrece apoyo a la víctima.

El sindicato también denuncia «la vulnerabilidad» creciente que sufren los trabajadores y trabajadoras del saneamiento urbano, «tarea esencial para el mantenimiento y la salubridad de las ciudades», y lamenta que «a menudo sean invisibles en ojos de la sociedad.»