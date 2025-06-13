Seis de cada diez economistas catalanes pide alargar la vida útil de las centrales nucleares

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Seis de cada diez economistas pide alargar la vida útil de las centrales nucleares, según los resultados de la Encuesta de Situación Económica, publicada el viernes por el Colegio de Economistas de Cataluña. Así pues, el 60,4% es partidario de posponer el cierre de las centrales más allá del calendario previsto. En el caso de las catalanas, Ascó I, en el 2030; Ascó II, en el 2032; y Vandellòs II, en el 2035. Un 32,1% de los encuestados ha dicho que prefiere respetar las fechas establecidas y un 7,4% no se ha pronunciado. Por otra parte, los economistas señalan que el déficit fiscal con el Estado es la principal preocupación para el desarrollo económico con un 43,4% de respuestas, un 1% más.

La dificultad para acceder a una vivienda mantiene el 37,4% del sondeo pasado y escala hasta la segunda posición de este listado. La baja productividad se sitúa en tercer lugar con 32,4%, seguimiento de la falta de reformas estructurales con 31,6%. El déficit en infraestructuras y comunicaciones, en quinto lugar, marca una de las bajadas más pronunciadas al pasar de 36,4% al 30,5%.

Los resultados del informe señalan que los profesionales consideran que la economía catalana se encuentra en una situación positiva, pero con una tendencia progresiva a la desaceleración. El 45,1% de los colegiados afirma que la situación es similar a la de hace un año y casi tres puntos más que en la encuesta anterior. No obstante, la percepción de mejora baja 8,2 puntos hasta el 35,7% respecto del invierno. Por otra parte, el porcentaje de personas que detecta un deterioro con respecto a la primavera de 2024 aumenta hasta el 18,7%.

A la espera del informe de las causas del apagón del 28 de abril, tres de cada cuatro encuestados (75,8%) opinan que la prioridad por Cataluña tiene que ser una mayor autonomía energética mediante las renovables. El 45,6% apoya la vía nuclear, mientras que el 27,7% cree que habría que fomentar la importación de energía de Francia.

En las puertas de la temporada de verano, los colegiados se han pronunciado sobre el aumento de la tasa turística, que ha sido aplazada, pero que prevé duplicar su valor. Un 34,6% está de acuerdo con la propuesta de aumentar la tasa turística, pero considera que su aplicación tendría que ser flexible y tener en cuenta las diferencias territoriales; mientras que un 22,8% da apoyo, pero señala que se tendría que haber empezado a aplicar el mes de mayo. Por otra parte, un 26,1% rechaza la medida y un 11% cree acertado retrasar su aplicación hasta octubre.

En cambio, la encuesta flash realizada paralelamente por la Comisión de Fiscalistas revela que el 80% de los economistas considera que el incremento de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD) no favorecerá el mercado de la vivienda en Cataluña y, en cambio, podría incentivar que los inversores opten por comprar fuera del territorio.

Por demarcaciones, tres de cada cuatro economistas cree que la crisis de la vivienda es el gran problema de Barcelona; en Gerona, casi la mitad (46,4%) opina que la inteligencia artificial impactará en el desarrollo del tejido empresarial local.

La agricultura y la ganadería son identificados como el sector con más dificultades para cubrir vacantes laborales, según la mitad de los economistas de Lleida; y una amplia mayoría señala las deficiencias en infraestructuras como el gran escollo de Tarragona.