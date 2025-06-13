Entrevista
Eva Sola: «Buscamos la naturalidad y la conexión genuina con el público a los conciertos acústicos»
El dúo, que actuará el domingo en el Parque Samà de Cambrils dentro del ciclo Jardí Sonor, explica que priorizan hacer música desde el corazón, comenta su proceso creativo y revela que prepara nuevas colaboraciones
Este domingo a partir de las 19.30 h, el Jardí Sonor del Parc Samà de Cambrils acogerá la actuación de Eva Sola, un proyecto musical que, en sólo dos años y medio, ya ha cautivado miles de seguidores con un sonido que combina la electrónica, la acústica y una gran carga emocional. Con motivo de esta actuación, hablamos con el grupo para conocer mejor sus inicios, su música y sus proyectos de futuro.
Hace relativamente poco que empezasteis el proyecto Eva Sola, pero ya habéis conectado con mucha gente. ¿Cómo definiríais este primer viaje artístico? ¿Ha habido alguna sorpresa que no esperabais?
¡«Ha sido intenso, muy intenso! Llevamos dos años y medio como grupo y la verdad es que hemos vivido muchísimas cosas en muy poco tiempo. Estamos muy agradecidos y nos sentimos afortunados por todo lo que nos ha pasado hasta ahora. Ha habido muchas sorpresas inesperadas, todavía alucinamos cuando recordamos que en menos de un año hemos podido compartir música con Crystal Fighters, Walk off the Earth, Macaco o Álvaro Soler.»
Vuestro sonido combina electrónica, acústica y mucha emoción. ¿Cómo nace una canción vuestra? ¿Cómo se reparte el proceso creativo entre vosotros?
«Normalmente las canciones nacen de una emoción o sentimiento profundo de cualquiera de nosotros dos, y entre los dos intentamos cultivar esta primera idea y mimarla todo lo que podemos hasta hacerla canción. No hay un proceso concreto a la hora de hacer los temas, cada canción es un mundo y tenemos la suerte de trabajar con productores increíbles que aportan muchísimo en nuestra sonoridad.»
Ganasteis mucha visibilidad inicialmente en TikTok e Instagram. ¿Cómo gestionáis esta doble faceta de artistas y creadores de contenido?
«Ha sido brutal pero a la vez pesado. Los dos venimos de la vieja escuela y habernos convertido en creadores de contenido de la noche a la mañana no ha sido fácil. Ahora intentamos tomárnoslo con filosofía y, sinceramente, no estamos demasiado pendientes de las redes últimamente. Estamos priorizando muchísimo el hecho de estar tranquilos y hacer nuestra música por delante de cualquier otro contenido.»
El domingo actuáis en un escenario muy especial como el Parc Samà. ¿Qué buscáis transmitir cuando subís al escenario? ¿El directo os permite mostrar una faceta diferente de vuestra música?
«Buscamos naturalidad por encima de todo. Los conciertos acústicos como el del domingo intentamos fluir y conectar de la manera más genuina que podemos. Es un contexto en que estamos muy a gusto y se crean ambientes y experiencias que en un concierto con toda la banda y con el "show" que eso implica es bastante más difícil que sucedan.»
Recientemente habéis colaborado con otros artistas. ¿Tenéis nuevas colaboraciones o proyectos en mente de cara a los próximos meses?
«¡Sí! Estamos trabajando en nuevas canciones y nuevas colaboraciones próximamente. ¡No podemos decir nada todavía pero os aseguramos que será super bonito!»
¿Cómo os imagináis a Eva Sola de aquí un par de años? ¿Hay algún sueño pendiente?
«Hemos vivido muchas cosas pero hay de muchísimas pendientes todavía. ¡Es difícil vernos de aquí dos años cuando no sabemos ni cómo nos veremos de aquí dos meses! Estamos yendo muy al día últimamente y es lo que más nos funciona hoy por hoy. Pero el objetivo sigue siendo hacer música desde el corazón, y seguir creciendo y conectando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora.»
¿Qué percepción y qué feedback habéis recibido hasta ahora del público del Camp de Tarragona?
«Tuvimos la oportunidad de tocar en Tarragona la temporada pasada y la verdad es que tenemos un recuerdo precioso. Gente próxima y bonita con ganas de emocionarse. ¡No esperemos menos de Cambrils este domingo!»