Cambrils celebrará Sant Pere con música, tradición y mar

La Fiesta Mayor de Sant Pere dará el pistoletazo de salida en verano festivo de Cambrils del 20 de junio al 5 de julio con música, fuego y tradición marinera. La celebración arrancará con la segunda edición de La Embarcada por las calles del puerto. Este año el programa incorpora novedades destacadas como la fiesta techno Sensoria a la playa del Regueral, un vermú musical durante el Trobada de Vela Llatina y el pasacalle del 10.º aniversario de los Nyanyos Timbalers, sección infantil de tamborileros de Tota l'Endenga.

El sábado 21 de junio, el pasacalle de aniversario de los Nyanyos saldrá a las 18:30 h desde el Parc del Pescador y contará con la participación de grupos como BatukaSELVA, los Tamborileros del Espatec y los Tamborileros de la Farnaca. Aquella noche, hasta las 4 h, se celebrará la fiesta Sensoria con actuaciones de Roomi, Jen Cruz, ValaV & Lola Kay, y Andrés Vergé vs Didac Llop.

El domingo 22 de junio estará el tradicional Vermú de Fiesta Mayor con el espectáculo infantil Sarau! de Príncip Totilau, el Kinto Mariner y el concierto de Fenya Rai. El 23 de junio llegará la Llama del Canigó con los tamborileros de los Diablos Els Cagarrieres, sardanas, encendido y lectura del manifiesto. Por la noche, baile de verbena con la Orquesta Himalaya en el paseo Miramar.

El día 24, festividad de Sant Joan, se ofrecerá un espectáculo familiar en el auditorio del Parque del Pescador a cargo de Crea't Produccions con música balcánica, danza gitana y fuego. El miércoles 25 habrá un taller de risoterapia con Bienesther y una mesa redonda sobre la formación náutica de los pescadores cambrilenses, organizada por Arjau Vela Llatina.

El jueves 26 se celebrará el espectáculo itinerante Rum rum... Trasto Karts de la compañía Xip-Xap por el paseo Miramar. El viernes 27 la fiesta se intensifica con la varadura de embarcaciones del XII Trobada de Vela Llatina, demostraciones de navegación, la XIX Fiesta del Ormeig y conciertos de Andrea Grau y Ayryn.

El sábado 28 por la mañana, dentro del mismo encuentro, se recuperarán las cucañas en el mar con el palo enjabonado, carreras de natación y cogida de sandías. La noche contará con dos verbenas: la de Sant Pere en el paseo Miramar con la Orquesta Welcome Band y la Joven en la playa del Regueral con DJ Zahorí, La Tribut FM, DJ Dimuca y DJ Snatxx.

La Diada de Sant Pere empezará con madrugadas, misa mayor, baile de sardanas y la cercavila de tarde. La noche cerrará con la cena marinera y el concierto de Mano's Rock en el Parc del Pescador. El sábado 5 de julio se cerrará la fiesta con el encuentro Disbauxa timbalera de Cop de Cap. La cercavila se iniciará en el Parc del Pescador a las 19 h.

La Fiesta Mayor de Sant Pere dará paso a la Fiesta de la Mare de Déu del Carme, que se celebrará en Cambrils del 12 al 20 de julio.