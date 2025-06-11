Prisión provisional para el autor del apuñalamiento a un trabajador de la limpieza de Cambrils

Imagen del lugar donde se produjo el apuñalamiento y un trabajador de la brigada de Cambrils limpiando las manchas de sangre que habían quedado en el suelo

El juzgado de instrucción número 3 de Reus, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido en Cambrils como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de junio, cuando el acusado atacó a un trabajador municipal de la limpieza en la avenida Diputación de la localidad.

Según consta al auto judicial, el detenido, identificado como D. A.D., habría recriminado alguna cosa sin motivo aparente a la víctima mientras esta realizaba sus tareas. A continuación, sacó una navaja e intentó clavarla al trabajador, que consiguió protegerse parcialmente poniendo el brazo delante de la cara, aunque sufrió un corte profundo. El agresor continuó el ataque y lo apuñaló también en la cabeza, provocando una nueva lesión. La fuerza de la agresión fue tal que la hoja de la navaja se rompió y quedó incrustada en el tejido de la víctima.

El juez ha considerado que hay indicios racionales de criminalidad y que el acusado podría haber actuado con la intención de provocar la muerte de la víctima, aunque las heridas no resultaron mortales. Asimismo, se ha tenido en cuenta el riesgo de fuga —dado que el investigado es extranjero y no tiene residencia legal en España- y el riesgo de reiteración delictiva, ya que cuenta con antecedentes penales por lesiones agravadas y homicidio, según recoge el auto judicial.

Por todo ello, el magistrado ha acordado la medida de prisión provisional para garantizar la presencia del acusado durante el proceso judicial y para proteger la seguridad de la víctima y la sociedad.

La causa sigue instruyéndose.