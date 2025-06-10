En marcha las obras de mejora del Poblado Hifrensa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tiene en marcha las obras de rehabilitación de una parte de los equipamientos públicos del poblado Hifrensa, declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) en la categoría de Conjunto Histórico y ejemplo destacado de la arquitectura racionalista en Cataluña. Estos trabajos cuentan con una financiación íntegra de 1.319.143 € procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Las obras empezaron a finales del mes de abril y tienen un plazo de ejecución de 10 meses, por lo que tendrían que estar terminadas a finales del mes de febrero de 2026. Consisten en la adecuación al uso y la restauración de los valores patrimoniales de partes del pabellón y de la Escuela Aster, originarios del Poblado Hifrensa, proyectado por el arquitecto Antonio Bonet Castellana.

También se prevé adecuar el equipamiento público municipal del pabellón a la normativa vigente en materia de evacuación y seguridad en caso de incendio, con la señalización, adecuación de los pasos y la apertura de nuevas salidas de emergencia.

El poblado Hifrensa fue concebido como una colonia residencial para los trabajadores de la central nuclear Vandellòs I y constituye un conjunto arquitectónico de gran valor cultural e histórico. Actualmente, acoge equipamientos municipales e iniciativas de turismo industrial, como el Museo Escola Àster Antonio Bonet y las visitas guiadas.

Según la alcaldesa, Asunción Castellví, con este proyecto, el Ayuntamiento quiere «preservar un legado único y, al mismo tiempo, activarlo como recurso para el desarrollo turístico, educativo y económico del territorio». «Es una oportunidad para generar empleo, fomentar el turismo sostenible y dar visibilidad a la figura de Antonio Bonet y a nuestro patrimonio contemporáneo; y al mismo tiempo una manera de mantener la memoria de una parte de la historia vivida en el pueblo de l'Hospitalet de l'Infant», ha afirmado.