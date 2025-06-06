Cortada la AP-7 en Mont-roig del Camp por un accidente de un camión

La AP-7 está cortada este jueves por la tarde en sentido sur a la altura de Mont-roig del Camp (punto kilométrico 271), a causa de un accidente protagonizado por un camión que ha hecho la tijera y ha quedado cruzado completamente en la calzada. El aviso se ha recibido a las 17:10 h y ha obligado a interrumpir totalmente la circulación en dirección Valencia.

Hay retenciones de hasta 4 kilómetros y se han habilitado desvíos por la salida 37 de la autopista hacia el A-7, con el fin de descongestionar el tráfico en la zona.

Tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar de los hechos para retirar el vehículo de grandes dimensiones y restablecer la circulación. Afortunadamente, el conductor ha resultado ileso.