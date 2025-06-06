Más de 43.000 personas visitan la Feria de Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana la Feria de Cambrils se volvió a convertir en el epicentro comercial y social del Camp de Tarragona con una afluencia total de 43.725 visitantes. Por jornadas, el sábado 1 de junio fue el día de máxima afluencia con 19.965 personas contabilizadas (el 46% del total), mientras que el domingo se registraron 16.633 personas (38%) y el viernes 31 de mayo (sólo en horario de tarde) disfrutaron del primer día de feria a 7.127 personas (16%).

Los datos corresponden en las entradas contabilizadas desde los cuatro puntos de contaje establecidos: la calle Josep Serra i Dalmau, el puente de Nou Cambrils, el paseo Albert / calle Hospital y la plaza de la vila. El proceso se ha llevado a cabo en horario de 11h a 21h el sábado y domingo y en horario de 16h a 21h el viernes.

La concejala de Promoción Económica, Patricia de Miquel, ha afirmado que «la Feria de Cambrils ha vuelto a demostrar su capacidad de atracción y dinamización económica, superando a los 43.000 visitantes y consolidándose como un acontecimiento de referencia en el Camp de Tarragona».

«El alto nivel de participación, la calidad de los expositores y la diversidad de propuestas para todos los públicos reflejan la ilusión colectiva con que trabajamos por hacer crecer y enriquecer este acontecimiento año tras año», ha explicado la concejala.

En relación a la clausura de la feria con el espectáculo de drones, que fue una de las grandes novedades de esta 66.ª edición, la concejala ha asegurado que «sin duda, fue un momento mágico e innovador, que simboliza la apuesta de Cambrils para combinar tradición y modernidad, emoción y tecnología, en los grandes acontecimientos que proyectamos como municipio».

El espectáculo se llevó a cabo el domingo por la noche y tuvo muy buen recibimiento entre el público concentrado en la avenida del Esport y a la calle Moragues i Barret. Un total de 400 drones iluminaron el cielo de la Feria de Cambrils con 12 imágenes representativas del municipio y del acontecimiento para poner el punto y final a tres días de intensa actividad comercial y de ocio.

Por otra parte, también tuvo muy buena acogida el espacio de gastronomía con 8 foodtrucks y 12 cerveceros artesanos locales, que cada día contó con un taller de cata de cervezas. Con respecto al público familiar, las Firetes fueron el gran reclamo de los niños una vez más y los nuevos espectáculos como las Girafes Gegants de la mano de la compañía Xirriquiteula cautivaron pequeños y grandes.

La 66.ª edición de la Feria Multisectorial ocupó una superficie de más de 40.000 m2 y contó con la participación de 110 expositores de sectores como la automoción y motocicletas, la maquinaria agrícola, la jardinería, el comercio y los servicios, las energías renovables, la salud y el ocio, entre otros.