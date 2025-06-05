La brigada municipal de Cambrils repara el puente de madera del final del barranco Verge del Camí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La brigada municipal del Ayuntamiento de Cambrils reparará el puente de madera de la desembocadura del barranco Verge del Camí, que conecta el paseo Marítimo con la zona verde de la Losa. Esta pasarela estará cortada tanto para peatones como para ciclistas este jueves, 5 de junio, a partir de las 7:30h y hasta que finalicen los trabajos, previsiblemente a primera hora de la tarde.

La actuación consistirá en la reparación de los tablones de madera que se levantan y significará una mejora en la seguridad y la accesibilidad de la infraestructura, muy concurrida especialmente durante la época estival.

La reparación del puente es una prioridad ya que está estropeado y supone un riesgo para los usuarios. Las intensas lluvias persistentes de este invierno, la humedad persistente y los temporales marinos han creado las condiciones perfectas para que algunas piezas de madera se levantaran y eso genera inestabilidad en algún punto. El objetivo final es garantizar la seguridad de la ciudadanía usuaria de esta estructura que permite que el paseo Marítimo pase por encima del barranco.

El Ayuntamiento de Cambrils lamenta las molestias que esta actuación pueda ocasionar a los vecinos y usuarios del paseo y agradece la colaboración de todo el mundo.