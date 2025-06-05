El alcalde de Cambrils lamenta que desde Salou les acusen de no encontrar soluciones al 'top manta'

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha lamentado el comunicado que ha emitido este jueves al mediodía el Ayuntamiento de Salou en referencia al operativo policial contra el 'top manta' y la concentración posterior de los manteros, en el que el consistorio salouense afirmaba que desde Cambrils no se han tomado "soluciones efectivas" contra la situación.

"Desde Cambrils nunca entraremos a opinar en relación a las estrategias que en cualquier ámbito pueda hacer un municipio vecino", ha dicho, y ha añadido que la venta ambulante ilegal "afecta a todos, independientemente de donde se coloquen los vendedores o dónde estén los almacenes de distribución", y ha remarcado que "todo parece indicar que no están en Cambrils".

Asimismo, ha apuntado que da "por hecho" que Salou "está a favor" de cumplir la ley y que "por lo tanto, defiende que los diferentes cuerpos policiales se coordinen para hacerlo posible, sea quien sea quien la vulnere".

Finalmente, ha anunciado que "con el fin de avanzar en el ámbito de las soluciones prácticas y definitivas", en la zona del Cap de Sant Pere se iniciarán pronto "unas obras de renaturalización de la zona de la playa" que llevará a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica" que supondrá "una reordenación de los espacios de circulación" en un tramo de la avenida de la Diputación. Esta es una de las zonas donde habitualmente se concentran los manteros a vender sus productos.