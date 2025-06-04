Rescatadas cuatro tortugas en la Selva del Camp que se encontraban en peligro de extinción

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La guardia civil, a través del servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA), ha llevado a cabo una actuación en la Selva del Camp donde ha rescatado cuatro ejemplares de tortuga que se encontraban en peligro de extinción. Se trata de tres ejemplares de tortuga mediterránea (testudo hermanni) y una tortuga mora (testudo graeca).

El suceso se desarrolló durante una vigilancia rutinaria del medio natural, que acabó con una persona investigada por un delito contra la flora y fauna por la tenencia de especies protegidas.

Tras comprobar su procedencia ilegal y situación de riesgo, los animales fueron trasladados al CRARC (centro de recuperación de anfibios y reptiles de Cataluña), situado en Masquefa, donde recibirán los cuidados necesarios para su recuperación y, si es posible, su futura reintroducción en el medio natural.

Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de guardia de los de Reus. La tenencia, comercio o transporte de especies protegidas sin la debida autorización constituye una infracción grave a la normativa vigente en materia de conservación de fauna silvestre.