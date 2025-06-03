Las Jornadas Gastronómicas del Pulpo de Mont-roig se celebrarán del 6 al 22 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Les Jornadas Gastronómicas del Pulpo, organizadas por Mont-roig Miami Turisme, celebran su decimoséptima edición del 6 al 22 de junio. Durante estos días, 16 restaurantes de Miami Platja y Mont-roig del Camp ofrecerán platos, tapas y menús con el pulpo como protagonista, destacando la riqueza gastronómica local y la creatividad de los establecimientos participantes.

Un año más, el pulpo –un producto estrechamente vinculado a las calas de Miami Platja– se convierte en el hilo conductor de una propuesta culinaria que marca el inicio del verano. Su versatilidad en la cocina permite degustarlo en múltiples formas, desde las recetas más tradicionales hasta las creaciones más innovadoras.

Los establecimientos participantes de esta edición son: Aromi, Balmar, Botánico, Cuatrik, Casablanca Cristal, El niu del petit racó, El Vaixell, La Riviera, Ginger Café, La cuina de l’Ermita, La Tasca d’en Joan, Limonero, Maykao, Restaurante Eclipse, Restaurant Can Ramón y Restaurant Plats & Co.

Además de disfrutar de las propuestas gastronómicas, los visitantes podrán participar en dos sorteos para ganar una comida para dos personas en alguno de los restaurantes participantes. Por una parte, se podrán ganar 8 comidas a través del perfil de Instagram de @montroigmiamiturisme, y por otra parte, 8 comidas más a través de los boletos físicos que se podrán rellenar en los mismos establecimientos durante las jornadas.