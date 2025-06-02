Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils ha finalizado con éxito la 66.ª edición de la Feria Multisectorial. Este año el recinto ferial fue de más de 40.000 metros cuadrados y contó con la participación de 110 expositores de sectores como la automoción y motocicletas, la maquinaria agrícola, la jardinería, el comercio y los servicios, las energías renovables, la salud y el ocio, entre otros.

Como en ediciones anteriores, la exposición comercial se completó con tres espacios más: la Fira de Firetes instalada en la avenida del Esport y la avenida Charles Darwin; el tradicional Mercado de Artesanía que ha llenado las calles del Barrio Antic, y la segunda edición de la Feria de Artesanos Cervesers y Foodtrucks en la plaza del Setge. Además, la feria ha contado con una amplia programación de actividades, como un pasacalle musical, una actuación del Mago Santos, catas de cervezas, animación a cargo de La Piccola Orquetra de Traüt Espectacles, la obra de teatro itinerante Les Girafes Gegants, el espectáculo Always Drinking Marching Band en la plaza del Setge, talleres infantiles de la Asociación de Artesanía Origen de Cambrils en la avenida Mil·lenari, la exhibición castellera de los Xiquets de Cambrils y los Xiquets de Tarragona y una actuación itinerante de los tamborileros Cop de Cap. La novedad más destacada fue el espectáculo de 300 drones que sirvió ayer de clausura. Las máquinas despegaron para dibujar doce imágenes relacionadas con el acontecimiento.

El alcalde de Cambrils defiende que la feria cambrilense es «un espacio de celebración y de encuentro comercial, social y lúdico, pensado para disfrutar con toda la familia justo antes de que empiece el verano.»

El director del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM) Moisés Rodríguez, asegura que el acontecimiento «es un referente y que lleve 66 ediciones demuestra que se ha creído en el proyecto».

Por su parte, la concejala de Promoción Económica afirma que la feria es «tradición y al mismo tiempo modernidad».