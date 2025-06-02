Aprobado el proyecto para reducir el ruido de la AP-7 en Mont-roig y la Ametlla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción destinado a desplegar la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) en la autopista AP-7, a su paso por los municipios de Mont-roig del Camp y la Ametlla de Mar, en la provincia de Tarragona. Esta actuación cuenta con un presupuesto estimado de 10,2 millones de euros, con el IVA incluido, y se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

El objetivo principal del proyecto es aplicar medidas correctoras para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica (OQA) establecidos por la normativa vigente. Estos objetivos se revisan periódicamente mediante los Mapas Estratégicos de Ruido (MES), que permiten identificar las zonas más afectadas por la contaminación acústica provocada por el tráfico.

Los estudios previos han puesto de relieve la necesidad de actuar en dos tramos concretos de la autopista AP-7 donde se ha detectado una elevada incidencia acústica, especialmente por la proximidad de núcleos residenciales, viviendas aisladas y un centro educativo. Ante esta situación, el proyecto prevé la instalación de un total de 2.883 metros de pantallas acústicas situadas al margen izquierdo de la vía. Concretamente, estas pantallas se colocarán en el tramo comprendido entre los kilómetros 277,6 y 278,8, en el sector donde la autopista atraviesa la urbanización El Caserón, dentro del término municipal de Mont-roig del Camp. El segundo tramo de actuación se sitúa entre los kilómetros 290 y 292, a la altura del municipio de la Ametlla de Mar.

Esta intervención se enmarca en la lucha contra la contaminación acústica y tiene como finalidad proteger la salud y el bienestar de las personas que viven en las zonas afectadas, mediante una infraestructura pensada para amortiguar el ruido generado por el tráfico de vehículos.

Desde junio de 2018, el Ministerio ha invertido un total de 118,6 millones de euros en actuaciones de mejora, conservación y mantenimiento de la red vial estatal de Tarragona. Esta nueva actuación se añade a este conjunto de inversiones y refuerza el compromiso de la administración con una movilidad más segura, sostenible y respetuosa con el entorno, mejorando al mismo tiempo la calidad de servicio de las infraestructuras viales existentes.