El Ayuntamiento de Cambrils demandará a la empresa de la limpieza del polideportivo

El Ayuntamiento de Cambrils ha anunciado que llevará a los tribunales la empresa Aema Hispánica, anterior adjudicataria de la limpieza en las instalaciones deportivas del municipio. El consistorio impondrá una demanda contra la empresa por impago de las nóminas de los trabajadores.

El conflicto laboral ya llevó a los trabajadores a concentrarse durante el verano del 2024, con amenazas de huelga al servicio. El anterior ejecutivo municipal, liderado por Alfredo Clúa, pudo pagar nóminas antiguas impagadas después de forzar la autorización de Aema e iniciar un nuevo contrato con la empresa City Net. Además, el consistorio se comprometió a subsidiar todos los impagos.

Sin embargo, el abono de las nóminas de febrero y la mitad de marzo han quedado pendientes. Desde el consistorio apuntan que la empresa «está desaparecida» y no compareció al acto de conciliación ni firmó la autorización necesaria para resolver el conflicto. Sin embargo, desde el consistorio se muestran seguros de que «superarán el inconveniente» y podrán sacar adelante «el compromiso del gobierno municipal de hacer efectivos los pagos». No obstante, desde el Ayuntamiento recuerdan que esta es «una responsabilidad de AEMA» y no suya.

Con todo, el ejecutivo municipal espera que el proceso judicial pueda dar una salida definitiva al conflicto, ya que permitirá hacer efectivo los pagos pendientes «sin necesidad de la autorización de AEMA» y sólo necesitará el permiso individual de cada uno de los trabajadores.