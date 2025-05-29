Un aparatoso accidente ha tenido lugar esta madrugada en la autopista AP-7, en el punto kilométrico 261 en dirección norte, a la altura de Cambrils. Según fuentes de los Bomberos de la Generalitat, el aviso se ha recibido a las 4:56 h, cuando un camión ha embestido por detrás a otro, provocando una maniobra de tijera que ha dejado uno de los vehículos mirando en dirección contraria, como si se hubiera tratado de una colisión frontal.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de Bombers, que han trabajado en las tareas de asistencia y seguridad. Los camiones siniestrados ocupan el carril derecho de la vía, hecho que ha obligado a cortar completamente el AP-7 en sentido norte para facilitar su retirada.

El conductor del camión que ha perseguido, a un hombre de 59 años, ha resultado herido leve y ha sido evacuado al Hospital Sant Joan de Reus. En el otro vehículo implicado, viajaban un conductor de 49 años y un acompañante de 37, que han resultado ilesos.

El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de que ya se ha reabierto la circulación por la AP-7 en sentido norte y desactivado el desvío hacia lo A-7. Queda uno de los camiones accidentados en el arcén de la autopista, a la espera del trasvase de la carga.