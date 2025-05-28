Prades tendrá un nuevo helipuerto que podrá operar durante las 24 horas del día

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Prades tendrá un nuevo helipuerto que podrá operar las 24 horas del día, según ha anunciado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. Actualmente, el municipio ya cuenta con un helipuerto al lado del parque de Bomberos, pero los helicópteros sólo pueden aterrizar de día y en una buena situación meteorológica. Aunque todavía no se ha definido el calendario previsto, se construirá un nuevo helipuerto nocturno en otra zona del pueblo.

La alcaldesa, Lídia Bargas, ha celebrado el anuncio y ha dicho que era una "reivindicación" del municipio porque en verano pasa de 600 a 6.000 habitantes. Bargas ha explicado que hace pocos meses un vecino tuvo un "problema de salud que, de pasar por la noche, el helicóptero no habría podido llegar". A partir de entonces, se pusieron a trabajar en esta dirección y ahora la alcaldesa se ha mostrado satisfecha por la rapidez con la que se ha dado respuesta.