Diari Més

Sucesos

Investigan el apuñalamiento a un hombre en el centro de Cambrils

Los hechos han pasado este miércoles por la tarde, cuando un hombre ha resultado herido con arma blanca

Imagen de la calle donde se han producido los hechos.

Imagen de la calle donde se han producido los hechos.Google Maps

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

La Policía Local de Cambrils y los Mossos d'Esquadra investigan un apuñalamiento a un hombre este miércoles en Cambrils (Baix Camp). Los hechos han pasado sobre las tres y media de la tarde en la calle Robert Gerhard, junto al parque del Pescador, cuando un hombre ha resultado herido con arma blanca, según han confirmado fuentes policiales a ACN. La víctima ha resultado herida y ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas en el lugar de los hechos.

tracking