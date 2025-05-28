Investigan el apuñalamiento a un hombre en el centro de Cambrils

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Policía Local de Cambrils y los Mossos d'Esquadra investigan un apuñalamiento a un hombre este miércoles en Cambrils (Baix Camp). Los hechos han pasado sobre las tres y media de la tarde en la calle Robert Gerhard, junto al parque del Pescador, cuando un hombre ha resultado herido con arma blanca, según han confirmado fuentes policiales a ACN. La víctima ha resultado herida y ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas en el lugar de los hechos.