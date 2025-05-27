Más de 1.700 objetos falsificados decomisados en l'Hospitalet de l'Infant durante el 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en colaboración con los Mossos d'Esquadra de la Comisaría de Cambrils, han decomisado más de 1.700 artículos falsificados entre los meses de febrero y abril de este año. Les actuaciones forman parte de un operativo conjunto contra la venta ilegal y el comercio de productos falsificados en el paseo marítimo de l'Hospitalet de l'Infant, donde cada domingo se celebra el mercado ambulante.

En los dispositivos policiales se han intervenido un total de 402 pares de zapatillas deportivas y 1.355 camisetas falsificadas de marcas conocidas. Les acciones consisten principalmente en la intercepción de vehículos antes de que accedan a la zona del mercado para evitar que el material llegue a ser vendido.

Hasta el momento, se han levantado cinco actos de intervención y se han impuesto las correspondientes denuncias por infracción de las ordenanzas municipales. Todo el material falsificado ha sido ya destruido, ya que no se puede dar ni reutilizar para poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores.

Según fuentes policiales, los productos falsificados incumplen las normas de calidad, fabricación y seguridad, ya que no han pasado los controles pertinentes. En cambio, en el caso de productos no falsificados o alimentos en buen estado, estos pueden ser dados a entidades benéficas como Cáritas, siempre que cumplan las condiciones de seguridad establecidas.

Con esta acción, las autoridades locales reafirman su compromiso con la lucha contra la venta ilegal y la protección de los derechos de los consumidores y de los comerciantes legalmente establecidos.