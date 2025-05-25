Herido leve al caer con un patinete eléctrico en Castellvell del Camp

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida leve este domingo de madrugada después de sufrir un accidente con patinete eléctrico en Castellvell del Camp. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en el Camí del Rec.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 2.33 horas, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una dotación. Allí, el cuerpo ha asistido a la persona herida hasta la llegada del Sistema de Emergencias Médicas.

Únicamente una persona ha sido afectada por el accidente, que se trata de una caída que no ha implicado ningún otro vehículo. El herido ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona con pronóstico leve.