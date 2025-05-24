Sucesos
Se incendia una chimenea de una casa de Riudoms
El fuego se ha confinado en el tubo y ha sido controlado por tres dotaciones de los Bomberos sin afectar al resto de la vivienda
El viernes por la noche los Bomberos de la Generalitat trabajaron en la extinción de un incendio en una chimenea de una vivienda de Riudoms. El aviso lo recibieron a las 22.27 h y se movilizaron hasta el número 8 de la calle Sant Jaume con tres dotaciones procedentes del parque de Reus.
El fuego se originó dentro del tubo de la chimenea a causa de una sobrecarga de material quemando en su interior. Los ocupantes de la casa habían intentado sofocar las llamas con un extintor, de manera que a la llegada de los efectivos el fuego ya se encontraba prácticamente apagado.
Los Bomberos trabajaron para asegurar la zona, enfriar el conducto y hacer bajar la temperatura con agua lanzada por el mismo tubo de la chimenea, de donde salía todavía una humareda notable. Han estado en el lugar hasta la 1 de la madrugada para comprobar que no había riesgo de avivamiento ni afectación estructural.
El incidente ha tenido lugar en una casa de tres plantas y no ha causado daños personales ni afectación en el resto de la vivienda.