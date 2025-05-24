Se incendia una chimenea de una casa de Riudoms

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El viernes por la noche los Bomberos de la Generalitat trabajaron en la extinción de un incendio en una chimenea de una vivienda de Riudoms. El aviso lo recibieron a las 22.27 h y se movilizaron hasta el número 8 de la calle Sant Jaume con tres dotaciones procedentes del parque de Reus.

El fuego se originó dentro del tubo de la chimenea a causa de una sobrecarga de material quemando en su interior. Los ocupantes de la casa habían intentado sofocar las llamas con un extintor, de manera que a la llegada de los efectivos el fuego ya se encontraba prácticamente apagado.

Los Bomberos trabajaron para asegurar la zona, enfriar el conducto y hacer bajar la temperatura con agua lanzada por el mismo tubo de la chimenea, de donde salía todavía una humareda notable. Han estado en el lugar hasta la 1 de la madrugada para comprobar que no había riesgo de avivamiento ni afectación estructural.

El incidente ha tenido lugar en una casa de tres plantas y no ha causado daños personales ni afectación en el resto de la vivienda.