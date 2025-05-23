3Cat rescata la historia del accidente nuclear de Vandellòs I en 1989

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

3Cat estrenará el 27 de mayo en formato documental y miniserie 'Els herois de Vandellòs I', que rescata la historia de los trabajadores que evitaron una catástrofe nuclear en la central de Vandellòs I (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) en 1989, informa en un comunicado la radiotelevisión pública catalana.

La producción, que se emitirá como miniserie de tres capítulos a la plataforma digital y como largometraje dentro de 'Nits sense ficció' de Tv3, da voz a los protagonistas y testimonios de aquel suceso.

A través de reconstrucciones cinematográficas y material de archivo inédito, 'Els herois de Vandellòs I' relata los hechos ocurridos la noche del 19 de octubre de 1989, cuando una avería técnica desencadenó un incendio e inundación que pusieron en peligro el núcleo de la central, que actualmente está cerrada y en proceso de desmantelamiento.

El documental cuenta con entrevistas a trabajadores presentes durante el incidente, voluntarios que colaboraron en las tareas de extinción, familiares y expertos que contextualizan el caso, y tiene, además, un enfoque personal, ya que el director es hijo de uno de los trabajadores que vivieron el suceso.

«Es un relato inédito que retrata la época y la vida en torno a la central. Estos héroes anónimos nunca se habían puesto delante de las cámaras para explicar un incidente que, afortunadamente, no tuvo consecuencias. La rápida actuación para salvar la central y sus hogares, en la colonia Hifrensa, situada al lado de ella, evitó lo que podría haber sido el peor accidente nuclear en España de todos los tiempos», apunta 3Cat.