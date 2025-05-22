Vuelve la Feria de Cambrils con más gastronomía y espectáculos

Representantes del Ayuntamiento, el tejido comercial y las entidades participantes en la presentación de la feria.Ayuntamiento de Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 66.ª Feria de Cambrils contará este año con un extenso programa de actividades que complementará este gran escaparate comercial a cielo abierto de más 40.000 m² de exposición de automoción y motocicletas, maquinaria agrícola y jardinería, comercio y servicios, energías renovables, salud y ocio, y mucho más. El acontecimiento se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio y durante tres días volverá a convertir Cambrils en punto de encuentro comercial, social, cultural y de ocio.

Este año la feria contará con más de 110 expositores que ofrecerán una amplia gama de productos y servicios que reflejan la diversidad y la vitalidad del tejido empresarial. Entre los sectores representados, destaca el aumento de la presencia del sector de la salud y el bienestar, que responde a una demanda creciente por parte de la ciudadanía.

Entre las novedades de esta 66.ª edición, destaca la recuperación de la clausura con un espectáculo de 300 drones programado para el domingo 1 de junio a las 22 horas en el cielo de la Feria de Cambrils. La exhibición, a cargo de Crostar Aerial Shows, se podrá ver desde la avenida del Esport (a la altura del campo de tiro) y en la calle Moragues i Barret (bajo el aparcamiento de las Comes).

Otra de las novedades principales será el espectáculo de teatro itinerante de calle Les Girafes Gegants, de la compañía Xirriquiteula, que traspasa fronteras y que se podrá ver el sábado y el domingo al mediodía.

Después del éxito del año pasado, también se celebrará la segunda edición de la Feria de Artesanos Cerveceros del territorio en la plaza del Setge, que este año amplía la oferta gastronómica con la presencia de ocho food trucks y doce estands de cerveceros artesanos. Los artesanos cerveceros de este año serán Twins (Tarragona), Gebrada (Forès), La Renaixença (Espluga), Ginesart (Ginestar), Rústika Bufona (Escaladei), 1312 Cervesers (Montbrió), Sister (Cambrils), Surfera (Cambrils), Calndestines (Montferri), Red Hop (Salomó), Ona (Vila-seca) y Boixets (Vimbodí).

Por otra parte, el espacio de Firetes se instalará en la avenida del Esport y la avenida Charles Darwin desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la noche. Como es habitual, las atracciones tendrán franjas horarias sin luces y sonido para las personas con autismo o alteraciones sensoriales.

Durante los tres días de feria, habrá un servicio gratuito especial de bus urbano para acercar los barrios de poniente, levante y puerto a la Feria y viceversa, de 10:30 a 14 horas y de 16:30 a 0:00 horas. También se ofrecerá servicio del trenecito turístico por 1,5 euros con conexión cada hora.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, explica que la Feria es una cita «muy esperada por todo el mundo» porque, «además de ser un acontecimiento comercial muy importante, también es considerada como una Fiesta Mayor».

En la misma línea, la concejala de Promoción Económica, Patrícia de Miguel, afirma que la feria es «una tradición arraigada en el municipio y se consolida como uno de los principales escaparates comerciales y sociales de la Costa Daurada».