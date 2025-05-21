Personas de todo el mundo empiezan a reservar para vivir desde Prades el fenómeno astronómico del siglo

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Prades se empieza a preparar para vivir uno de los acontecimientos astronómicos del siglo. El día 12 de agosto del 2026 se podrá ver un eclipse solar total en diferentes puntos de la Península Ibérica. En Cataluña, la demarcación de Tarragona será uno de los lugares más privilegiados para vivir este fenómeno, donde el sol quedará completamente oculto por la luna durante un minuto y 32 segundos. Por ponerlo en perspectiva, Cataluña no vivía una situación así desde 1905, ahora hace 120 años.

Por este motivo, muchos aficionados de la astronomía ya tienen un ojo puesto en Prades, uno de los mejores lugares de las comarcas tarraconenses para observar el cielo nocturno. Desde el Parque Astronómico de las Muntanyes de Prades indican que «ya se han realizado las primeras reservas» para disfrutar del eclipse, principalmente de grupos de norteamericanos. «Seremos el foco de todas las miradas, decenas de millones de personas se moverán a España y seremos la noticia prioritaria de todos los medios de comunicación», aventura Aleix Roig, impulsor del parque astronómico.

El equipamiento ya está preparando una serie de actividades para complementar la oferta de los visitantes como cenas bajo las estrellas y música en directo. La programación completa se dará a conocer pronto. «Queremos crear un recuerdo memorable, que sea de por vida», apunta Roig.

Si bien en las Terres de l'Ebre se podrá observar hasta casi dos minutos de eclipse, Aleix Roig reivindica que las Muntanyes de Prades tienen «experiencia turística y capacidad de carga» para acoger a todos los interesados. En este sentido, apunta que el interior del Camp de Tarragona se encuentra en una posición mejor que el de otras provincias españolas.

Las buenas previsiones turísticas ya se empiezan a notar también desde los alojamientos. Mireia Sans, directora del Camping Prades Park, asegura que ya «están recibiendo llamadas y peticiones» para dentro de un año y tres meses. Eso sí, el camping no abrirá sus reservas hasta el próximo mes.

Por otra parte, la directora del camping lamenta que este fenómeno coincidirá con la temporada alta, un momento en el que ya acostumbran a estar en lleno absoluto. «Ojalá llegara en otro momento que nos hubiera dado un impulso», afirma Sans. Sin embargo, la directora espera que el eclipse sirva «para dar énfasis a nuestra zona» y ayude a descubrir el interior de Tarragona a nuevos clientes.

Con capacidad para unas 600 personas, el Camping Prades Park es uno de los alojamientos más grandes de la zona. Dentro de su oferta cuentan con bungalows con techos de cristal y un balneario desde el que también se puede observar el cielo. La directora afirma que el astroturismo es «un fenómeno en crecimiento» durante los últimos años y los clientes buscan «un incentivo» en sus visitas.

Aleix Roig considera que esta será «una gran oportunidad para la Costa Daurada» con el fin de posicionarse como punto de turismo astronómico. Eso sí, el impulsor recuerda que «Prades no puede asumir 400.000 personas» y espera que se pueda complementar la oferta para «generar estancias de varios días» y que el eclipse no sea «una flor de verano». En esta línea, Roig espera que el acontecimiento pueda servir para «aumentar la atención» sobre el observatorio y que se pueda mejorar la infraestructura.

Tormenta perfecta

Si un eclipse solar total es un fenómeno extraordinario, las condiciones en las que se dará este lo harán todavía más especial. Por una parte, este llegará a las 20.30 horas de la tarde, con el sol a punto de marcharse por el horizonte. Aleix Roig apunta que se podrá ver una «doble puesta de sol» separada sólo por unos minutos. El astrónomo augura que quedarán «imágenes muy bonitas» de esta coincidencia.

Por el contrario, que se dé el eclipse en este momento provocará que sólo sea visible desde algunos puntos. Roig remarca que sólo será visible desde aquellos puntos que tienen «el horizonte libre». Desde el observatorio han realizado un mapa con los lugares de Prades desde donde se podrá observar y destacan que «se podrá ver en casi todos los municipios excepto alguna calle».

También hay que remarcar que el eclipse llegará en pleno agosto, un momento que normalmente deja cielos nocturnos abiertos para la observación astronómica en el hemisferio norte. En el lado más negativo, Roig recuerda que «muchos parques naturales estarán cerrados al público por riesgo de incendio», limitando así la observación libre.

Finalmente, el eclipse coincidirá también con uno de los fenómenos astronómicos anuales más destacados en el hemisferio norte, las Perseidas. Esta lluvia de estrellas, también conocida como Lágrimas de San Lorenzo es una de las más famosas, ya que coinciden con el verano. Con todo, desde el parque astronómico esperan «una noche histórica». «Tenemos que escoger muy bien dónde y con quién la queremos vivir», concluye Roig.