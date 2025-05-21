El futbolista Joan Oriol será el pregonero de la Feria de Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El futbolista cambrilense Joan Oriol Gràcia será el pregonero de la 66.ª edición de la Feria Multisectorial de Cambrils. El acto se celebrará el próximo domingo 25 de mayo a las 12:30 del mediodía en el Casal Municipal y contará con servicio de intérprete de lengua de signos catalana.

Antes del pregón, como es habitual, se dará a conocer oficialmente las pubillas escogidas para este 2025 y posteriormente se entregarán las placas a las empresas con más de 50 años de implantación en el municipio, y a las entidades cambrilenses que celebran aniversarios acabados en 0.

La 66.ª Feria Multisectorial se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio y durante tres días volverá a convertir Cambrils en el epicentro de las actividades comerciales y de servicios del Camp de Tarragona, con 50.000 m2 de exposición comercial, la Feria de Firetes, el Mercado de Oficios y Artesanía y la Feria de Artesanos Cerveceros, entre otros.

La trayectoria de Joan Oriol

Joan Oriol Gràcia, nacido en Cambrils, es un futbolista profesional con dieciséis temporadas en los hombros y con más de 450 partidos jugados. Además, tiene experiencia como entrenador de fútbol base, tecnificación y scouting, un proceso meticuloso de observación, análisis y evaluación de jugadores con el objetivo de identificar talentos y fortalezas, que puedan contribuir al éxito de un equipo. Se declara todo un apasionado por el mundo del deporte y, especialmente, del fútbol.

Su trayectoria futbolística en los terrenos de juego pasa por múltiples y varios clubs. Inicia sus pasos en el EFV Cambrils, un club humilde que fundó su padre, Joan Oriol Almacelles, junto con otros tres compañeros, y debutó como amateur en el filial del Nàstic.

Oriol se formó en el fútbol base del Gimnàstic de Tarragona, antes de pasar a la C. F. La Pobla de Mafumet. Más adelante, Reus Deportiu se convirtió en uno de sus primeros clubs (2006-2007). La temporada 2007-2008 jugó cedido por el Gimnàstic de Tarragona (2006-2009) al C. F. Gavà (Segunda División B) y el verano siguiente se convirtió en el nuevo jugador del Villarreal C. F. B, donde jugó La Liga, la Europa League y la Champions League (2008-2012).

Después de su paso por el Villareal, acaba fichando por el Club Atlético Osasuna (2012-2013). La siguiente parada, del año 2014 al 2015, estuvo en el Blackpool F. C., pero pronto decidió marcharse al Rapid de Bucarest. Al finalizar la temporada, quedó libre y firmó por el R. C. D. Mallorca (2015-2017).

Posteriormente, jugó con dos clubs más: Atromitos FC (2017-2018) y Lleida Esportiu (2018-2020). Desde entonces y hasta la actualidad, vuelve a competir en la casa del Nàstic, como capitán del conjunto grana, con el firme compromiso de ponerlo en Segunda División.