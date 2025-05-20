Luz verde a la construcción de una central fotovoltaica de más de 5.000 paneles en Vinyols i els Arcs

Imagen de la parcela donde se instalará el parque fotovoltaico.Estebanell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat ha dado luz verde a la construcción de una central fotovoltaica de 5.280 paneles solares, con una potencia de 2.400 kW. El proyecto denominado Mas d'en Pou está promovido por la empresa Estabanell Generació S.L. con domicilio fiscal en Granollers.

Cuenta con un presupuesto de 2.023.087,92 euros y se tiene que instalar en un máximo de dos años.