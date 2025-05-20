Cambrils aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del sector norte del Pinaret

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de Cambrils ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización del sector PA-6 El Pinaret. Los terrenos, de 139.648 metros cuadrados, está ubicado al lado de la avenida del deporte y limita al sur con la urbanización existente en el parque del Pinaret.

La urbanización de estos terrenos es una cuestión de la que se habla desde hace veinte años, pero entonces la construcción no era viable económicamente. En el año 2021, se aprobó una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) en este ámbito que preveía dos nuevas subclaves urbanísticas y el incremento del techo edificable.

Posteriormente, en el año 2022 el Ayuntamiento tuvo que rehacer parte del proyecto después de que este no contase con el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo. Más concretamente, se previó un crecimiento más compacto con viviendas plurifamiliares en el ámbito.

El plan actual contempla la construcción de 495 nuevas viviendas, 183 unifamiliares y 312 plurifamiliares -de hasta 90 metros cuadrados-. Recientemente, durante la presentación del Plan Local de Vivienda de Cambrils, el concejal de Urbanismo, Carlos Caballero, destacó que hay una reserva superior al 30% para vivienda protegida en esta zona.

El sistema de actuación en este sector fue cambiado en el 2021 a junta de compensación, de manera que es el Ayuntamiento quien tiene las riendas a la hora de desarrollar el polígono. Eso sí, los costes de las obras irán a cargo de los propietarios de los terrenos.

Crecimiento urbano

El PA-6 destaca por su proximidad con los equipamientos deportivos, la estación de tren y las principales carreteras que conectan el municipio con el resto del Camp de Tarragona. El sector del Pinaret ha sido uno de los principales protagonistas del crecimiento urbano de la Vila de Cambrils. El Ayuntamiento también ha declarado estar trabajando en el desarrollo del sector 4 Els Antigons.

Actualmente, el PA-6 está ocupado por terrenos agrícolas que no son cultivados. La solución de urbanización se basa en la prolongación de los viales existentes en los terrenos contiguos con el fin de unir la avenida de l'Esport con la calle Antoni Fabra i Ribas.

El proyecto también contará la creación de un vial para los peatones de este a oeste, diferentes zonas verdes y un aparcamiento con capacidad para 16 vehículos. En total, las obras tienen un presupuesto de casi siete millones de euros y se prevé un plazo de ejecución de dieciséis meses desde el inicio de obras.