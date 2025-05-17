Extinguido un incendio de vegetación en la Selva del Camp

Imagen de la zona boscosa afectada en la Selva del CampBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado este sábado por la tarde en un incendio de vegetación en la Selva del Camp. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 17.23 h, que informaba de la presencia de fuego en una zona boscosa del municipio.

Los Bomberos de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones terrestres, una de las cuales con efectivos del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), especializado en incendios de vegetación.

Allí han podido controlar y extinguir el incendio, evitando su propagación. El fuego ha afectado aproximadamente a 50 metros cuadrados de vegetación, pero no ha provocado heridos ni ha afectado ninguna vivienda ni infraestructura.