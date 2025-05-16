El ACA destina 4,2 MEUR a actuaciones para paliar la sequía al cuencas del Siurana, Riudecanyes y Montsant

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agencia Catalana del Agua (ACA) destinará 4,2 millones de euros en ayudas para paliar la sequía a las cuencas del Siurana, Riudecanyes y Montsant. El organismo de la Generalitat ha resuelto la convocatoria otorgando 31 ayudas -21 en el Priorat, 8 en el Baix Camp, 1 en la Cuenca de Barbarà y 1 en la Ribera de Ebro- que tienen que permitir ejecutar una inversión global de 4,9 millones de euros. Les subvenciones servirán para financiar el transporte de agua en camiones cisterna, mejoras en depósitos y tratamientos de potabilización, construcción de nuevas captaciones, reparación de escapes, entre otros. Según ha recordado el ACA, las zonas beneficiadas son las más afectadas por la sequía que ha vivido Cataluña desde finales de 2020.

La media de las ayudas ha sido próxima a los 135.000 euros y, por término medio, las ayudas cubrirán el 91% del total de los costes. Les gastos objeto de subvención se tienen que realizar entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. El ACA ha remarcado que, en este caso, se ha permitido adelantar el dinero para el desarrollo de las obras, y por la otra, se ofrece flexibilización en caso de que se opte por otra solución para garantizar el abastecimiento. Así, a partir de la publicación de la resolución de otorgamiento de las subvenciones, queda autorizado el pago de adelantos hasta el 100% de la subvención concedida, previa solicitud de los entes beneficiarios.

De la misma forma, apunta el comunicado, los entes beneficiarios pueden solicitar la modificación de la resolución, dentro del plazo de ejecución previsto, con el objeto de proponer la ejecución de una actuación alternativa para resolver el problema de abastecimiento existente, mediante una solución técnica más eficiente, siempre y cuando no se incremente en ningún caso el importe máximo de la subvención otorgada.

Las ayudas se destinan a entidades locales y agrupaciones de entes locales que pertenecen a las cuencas del Siurana, del Montsant y de Riudecanyes, o bien se abastecen principalmente con los recursos hídricos provenientes de estas cuencas, y que tengan que realizar gastos objeto de subvención, en los términos, las condiciones y los requisitos que establecen estas bases. Les entidades locales que, a pesar de encontrarse en el ámbito territorial mencionado, dispongan de conexión a la red de abastecimiento gestionada por el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), no pueden optar a esta línea de subvenciones.