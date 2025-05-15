Cambrils arrancará a una nueva promoción de pisos al Molí de les Tres Eres

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Cambrils fue ayer la sede de un encuentro de la Asociación de Promotores de Cataluña (APC) con los representantes del sector en la Costa Daurada. La ponencia contó con la presentación del alcalde de Cambrils, Oliver Klein, quien asegura que estos agentes «velan por el progreso económico del territorio».

El alcalde aprovechó el encuentro para comunicar que el Ayuntamiento iniciará una nueva promoción de viviendas particular junto al Molí de les Tres Eres. Klein detalla que esta promoción estará vinculada en la ampliación del equipamiento cultural.

Esta iniciativa de vivienda municipal se sumará a las tres que Cambrils ha coordinado con la Generalitat a través del programa de reserva de sol. Estas otras estarán ubicadas en la zona céntrica, en la Parellada y en el Vial de Caveto.

Klein considera que estas cuatro promociones están ubicadas en lugares «estratégicos» y saca pecho del giro que ha dado al municipio después de «veinte años sin construir vivienda público». Con todo, el alcalde considera que el municipio está haciendo «un esfuerzo notable» por dar respuesta a la crisis de la vivienda.

El Ayuntamiento también empezó recientemente su Plan Local de Vivienda, que tendrá que determinar de qué manera quiere crecer el municipio en este ámbito durante los próximos años.

Menos burocracia

Además, el alcalde destacó la voluntad de su gobierno de «poner la alfombra roja» en los promotores inmobiliarios. «Necesitamos hacer funcionar conjuntamente el empuje del sector privado y el acompañamiento del sector público», destacaba Klein. «Este gobierno tendrá esta colaboración como una de sus características principales», remarcaba al alcalde.

En esta línea, el alcalde trasladó la predisposición de su ejecutivo con el fin de «reducir la burocracia» necesaria para hacer frente a la construcción de vivienda al municipio.

Por parte del APC, destacaron que el municipio del Baix Camp ya ha alcanzado a los 40.000 habitantes, y está experimentando «un crecimiento acelerado», en lo que «se le tiene que hacer frente».

La asociación remarca que esta situación también se vive en otros municipios costeros de la demarcación como Salou o Mont-roig del Camp, donde también se experimenta un importante crecimiento de la demanda de vivienda vacacional.