Rescatan dos pavos reales que estaban encima de un árbol en Riudoms

Los Bombers de la Generalitat fueron protagonistas de un rescate insólito. El cuerpo de emergencias fue requerido el lunes la noche por la Policía Local de Riudoms para rescatar dos pavos reales que se encontraban encima de un árbol en la calle de Salvador Espriu. Los hechos pasaron a las 21.23 horas y se desplazaron con una dotación terrestres.

Una vez allí, los bomberos utilizaron la autoescalera y un cazamariposas para poder bajarlos del árbol. Se desconoce qué hacían los pavos en la calle y quién es su propietario. Una vez rescatados, la protectora se hizo cargo de las dos aves.