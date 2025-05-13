Detienen a tres hombres y desmantelan un almacén de cannabis en Vinyols i els Arcs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Reus, conjuntamente con agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de Cambrils, detuvieron el pasado viernes a tres hombres de 23, 27 y 38 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Además, en uno de ellos, también se le atribuyó un delito de tenencia de armas y explosivos.

La investigación se inició a principios de este año al tener conocimiento de la existencia de un domicilio en Vinyols i els Arcs, en el que se podría almacenar cannabis.

En el transcurso de las diferentes vigilancias se constató que los sospechosos depositaban bolsas vacías en un vehículo y se marchaban del lugar. Posteriormente volvían y después de aparcar en el sótano de la casa pudieron observar cómo descargaban bolsas llenas de droga.

En este sentido, los mossos detectaron el viernes pasado la salida del domicilio de uno de los arrestados el cual previamente introdujo varios paquetes en una furgoneta estacionada en la calle.

Seguidamente, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Reus lo interceptaron y, en el cacheo, comprobaron que transportaba bolsas de plástico con restos de cannabis.

Con los diferentes indicios incriminatorios y pruebas recogidas, los Mossos d'Esquadra detuvieron el conductor de la furgoneta por tráfico de drogas.

Unas horas más tarde, se realizó una entrada y perquisición en el domicilio investigado en cuyo interior almacenaban 25 Kg de cannabis empaquetados al vacío, valorados en cerca de 46.000 euros en el mercado ilícito.

El dispositivo de vigilancia para detectar la afluencia de personas y vehículos durante este operativo, permitió detectar y detener a dos hombres cuando intentaban huir del lugar.

Asimismo, a uno de ellos le decomisaron un revólver municionado, por lo cual se le atribuyó un delito de tenencia de armas y explosivos.

Los tres detenidos pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus, el sábado pasado. El magistrado decretó prisión para los tres.