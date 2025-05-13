Cambrils se prepara para una nueva Fiesta del Romesco con tres grandes acontecimientos gastronómicos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils vuelve a poner la salsa romesco en el centro de su agenda festiva con una nueva edición de la Fiesta del Romesco, que este año llega con tres platos fuertes para todos los públicos: La Previa del Romesco, las Jornadas Gastronómicas del Romesco y la segunda edición de la Romesco Food & Drink. La iniciativa, que reivindica los sabores marineros y la cocina de proximidad, ha sido presentada esta mañana en el Parque del Pescador con representantes institucionales, profesionales del sector y patrocinadores.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacado «la esencia de la gastronomía cambrilense», arraigada a la tradición y a la calidad de los productos locales, mientras que el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Cambrils, Xavi Martí, ha recordado el origen pescador del romesco y su papel identitario dentro de la cocina cambrilense. La concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel, ha subrayado la capitalidad gastronómica del municipio y la implicación de la Escuela de Hostelería como motor de futuro.

Tres citas para degustar, aprender y disfrutar

La fiesta arrancará el viernes 16 de mayo con La Prèvia, una feria gastronómica en el Paseo Marítimo (delante de la Escuela de Hostelería y Turismo), organizada por sus estudiantes. Entre las 10h y las 12h, el público podrá adquirir un ticket de 4 euros que incluye tres degustaciones y una bebida, y probar innovadoras propuestas con romesco elaboradas por los jóvenes cocineros.

El segundo gran acontecimiento serán las Jornadas Gastronómicas del Romesco, del 23 de mayo al 8 de junio, con la participación de 31 establecimientos de Cambrils que ofrecerán menús y degustaciones con el romesco como a hilo conductor. Entre los restaurantes destacados hay nombres como El Pòsit, Bec d'Or, Rincón de Diego, Les Barcas o La Selva Street Food, entre muchos otros.

Finalmente, del 6 al 8 de junio, el Parc del Pescador se transformará en el epicentro de la gastronomía marinera con la 2.ª edición de la muestra Romesco Food & Drink. El espacio acogerá degustaciones a cargo de 15 restaurantes locales, demostraciones de cocina, música en directo y una masterclass para niños con la colaboración de los pescadores de la Cofradía de Cambrils. Todas las actividades son de acceso gratuito.

Con estas tres propuestas, Cambrils reafirma su compromiso con la promoción del patrimonio gastronómico local e invita a vecinos y visitantes a redescubrir el romesco en todas sus formas.