Cambrils multará con 200 € los que compren en el top manta y requisará los productos

El Ayuntamiento de Cambrils multará con 200 euros los que compren en el top manta y la Policía Local los requisará los productos adquiridos, según ha explicado a EFE el alcalde del municipio, Oliver Klein.

El consistorio prevé modificar su ordenanza municipal de convivencia ciudadana para poder ejecutar estas sanciones y frenar el auge de la venta ambulante ilegal con la llegada de la temporada turística.

Primero llevará a cabo una campaña divulgativa, en catalán, castellano, inglés, francés y alemán, «para disuadir a los compradores y explicar el fraude que esta actividad supone», ha dicho Klein.

El ayuntamiento repartirá folletos informativos en los sitios más concurridos, como la zona de levante del paseo marítimo y el límite con Salou, en el Cap de Sant Pere, así como en campings y hoteles.

«Después actualizaremos la ordenanza y la Policía Local podrá multar a los que lo incumplan», ha señalado el alcalde, que ha asegurado que Cambrils ha reforzado en las últimas semanas la vigilancia para frenar el 'top manta' y la policía ha confiscado «directamente a los manteros material ilícito que pretendían vender en la zona».

El consistorio ha tomado otras medidas para acabar con esta actividad, como la colocación de barreras de hormigón 'New Jersey' y jardineras o permitir a los restaurantes que pongan terrazas para que los vendedores ambulantes no se puedan instalar.

Además, quiere involucrar el Consulado de Senegal en Barcelona y asociaciones de este país africano para crear pedagogía sobre los problemas que genera el top manta.