Cambrils multará con 200 € los que compren en el top manta y requisará los productos

El Ayuntamiento iniciará una campaña informativa y después modificará su ordenanza municipal de convivencia ciudadana

Imagen de archivo de vendedores del 'top manta' en Cambrils.

El Ayuntamiento de Cambrils multará con 200 euros los que compren en el top manta y la Policía Local los requisará los productos adquiridos, según ha explicado a EFE el alcalde del municipio, Oliver Klein.

El consistorio prevé modificar su ordenanza municipal de convivencia ciudadana para poder ejecutar estas sanciones y frenar el auge de la venta ambulante ilegal con la llegada de la temporada turística.

Primero llevará a cabo una campaña divulgativa, en catalán, castellano, inglés, francés y alemán, «para disuadir a los compradores y explicar el fraude que esta actividad supone», ha dicho Klein.

El ayuntamiento repartirá folletos informativos en los sitios más concurridos, como la zona de levante del paseo marítimo y el límite con Salou, en el Cap de Sant Pere, así como en campings y hoteles.

«Después actualizaremos la ordenanza y la Policía Local podrá multar a los que lo incumplan», ha señalado el alcalde, que ha asegurado que Cambrils ha reforzado en las últimas semanas la vigilancia para frenar el 'top manta' y la policía ha confiscado «directamente a los manteros material ilícito que pretendían vender en la zona».

El consistorio ha tomado otras medidas para acabar con esta actividad, como la colocación de barreras de hormigón 'New Jersey' y jardineras o permitir a los restaurantes que pongan terrazas para que los vendedores ambulantes no se puedan instalar.

Además, quiere involucrar el Consulado de Senegal en Barcelona y asociaciones de este país africano para crear pedagogía sobre los problemas que genera el top manta.

