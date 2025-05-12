Cataluña pasa a situación de normalidad por sequía excepto el embalse de Riudecanyes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Comité Interdepartamental de Sequía ha aprobado este lunes que toda Cataluña pase a situación de normalidad excepto el embalse de Riudecanyes. Eso implicará cambios en ocho áreas diferentes. Por una parte, el acuífero Fluvià-Muga, el embalse Darnius Boadella, el Empordà y la Cordillera Transversal pasan de alerta a normalidad.

En paralelo, el Consorcio Aguas Tarragona, los embalses del Llobregat, los del Ter y el Embalse Ter-Llobregat también lo hacen, pero partían del estado de prealerta. Lo ha anunciado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, después de reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente en Madrid.

En el caso de Riudecanyes, Paneque ha explicado que la situación todavía recomienda mantener la situación de prealerta, a pesar de que las comisiones de desembalse se irán reuniendo para ver si mejora la situación. A pesar de todo, según la consrllera, hay que mantener el mismo ritmo de inversiones. Por este motivo, se ha reunido rn Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para avanzar en el convenio entre Aigües Ter-Llobregat y Aquamed, un convenio que se firmará antes de las vacaciones de verano para iniciar la licitación de la ampliación de la desaladora de la Tordera. Se trata, ha dicho, de una «pieza clave» para incrementar la disponibilidad de agua sin depender de la lluvia.

La consellera ha destacado que entre el 2022 y el 2025 se han aportado más de 300 hm³ de nuevos recursos que han paliado parte del déficit de aportaciones y han evitado que los embalses quedaran vacíos durante más de 400 días.

Los cambios a las unidades de explotación serán efectivos entre finales de esta semana y principios de la próxima, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat la resolución del director de la Agencia Catalana del Agua correspondiente. Los embalses están ahora por encima del 76% de su capacidad. En cuanto a Sant Feliu de Codines, que estaba en situación de emergencia, también volverá al escenario de normalidad.

Todo y la mejora de las reservas, las desalinizadoras catalanas continuarán funcionando al 90% de su capacidad. Precisamente, Paneque ha arreciado «la necesidad de impulsar las actuaciones para dejar de depender de la lluvia».