Rescatan un pastor alemán que se había caído en el canal de Roquetes y no podía salir

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat rescataron el jueves por la noche un perro que se había caído al canal y no podía salir en Roquetes. El cuerpo de emergencias recibió el aviso a las 21.34 horas y se desplazó hasta el lugar de los hechos con cuatro dotaciones.

En el lugar de los hechos se encontraron a una persona que estaba intentando sacarlo del agua pero el tamaño del pastor alemán lo imposibilitó. Con la ayuda de los bomberos consiguieron sacar al can del canal. También revisaron que no hubiera nadie más en el agua aguas abajo hasta las compuertas.

Finalmente alertaron a la Policía Local para intentar localizar al propietario del perro a través del chip, el cual se personó en el lugar para recoger al perro.