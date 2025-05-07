Vandellòs celebrará la Fiesta de la Hermandad del 15 al 18 de mayo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vandellòs volverá a ser escenario de la tradicional Fiesta de la Hermandad, que este año se celebrará del 15 al 18 de mayo, con casi una treintena de actos culturales, deportivos y lúdicos para todas las edades.

Una de las principales novedades de esta edición es el Concurso de lanzamiento de hueso de aceitunas, que tendrá lugar el jueves 15 de mayo a las 18.30 h en la plaza Drs. Gil Vernet. Esta actividad, que promete ser muy divertida, invita a pequeños y grandes a desafiar la física lanzando con la boca el hueso de una aceituna arbequina lo más lejos posible. Quien quiera participar, podrá inscribirse el mismo día del concurso, 15 minutos antes de la hora de inicio.

Entre los actos más destacados, hay que mencionar también la exposición de vehículos antiguos prevista para el viernes 16 de mayo a las 18 h, la plaza Catalunya, donde se podrán admirar más de una treintena de coches clásicos de vecinos del pueblo.

Aquel mismo día, a las 22 h, en el pabellón municipal, llegará uno de los platos fuertes del fin de semana: el humorista Peyu presentará su espectáculo La niña bonita, galardonado con varios premios y cargado de su habitual estilo irónico e irreverente.

También hay que remarcar la actuación de los Falcons de Vilafranca, programada para el domingo 18 de mayo, a las 12 h en la plaza Drs. Gil Vernet. Este reconocido grupo folclórico ofrecerá una exhibición de estructuras humanas sorprendentes y cargadas de simbolismo.

El mismo domingo, se disputarán dos emocionantes partidos de fútbol sala: a las 16 h, el del equipo femenino del CFS Vandellòs de la Liga de Segunda División (jornada 10 / fase ascenso) contra el CFS La Pobla de Montornès; y a las 18:30 h, el del equipo sénior del CFS Vandellòs, que se enfrentará al Tivissa FS en la liga Primera División Catalana, unas oportunidades para animar los equipos locales en una fase decisiva de las competiciones.

Otros actos destacados

También llaman la atención en el programa de actos el concierto de tarde y baile de noche de la Orquesta Venus y la Plantación de bestias y séquito popular del sábado 17 de mayo.

En la fiesta de este año no faltarán tampoco los actos tradicionales, como son el «Palo enjabonado», la venta de cocas por el pueblo y chocolatada popular; las misas, las sardanas (a cargo de la Cobla Principal de Tarragona), el tiro al plato local social y la recaudación de dinero de la Liga contra el Cáncer.

También habrá propuestas dirigidas especialmente a los niños, como el espectáculo de magia del Mago Nebur y la animación familiar a cargo de Circ de Jocs; y a la juventud, consistentes en varias actuaciones (del grupo Band-Idos Perversions, dj Bonkers, el grupo Pujats de To, Pau Brull y Yxor) y en la VII Cagada de Ruc, el concurso que organiza la Asociación de Jóvenes de Vandellòs al campo de fútbol.