Los regantes de Riudecanyes quieren más agua del Siurana que la propuesta por la ACA

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Comisión de Desembalse del pantano de Riudecanyes, convocada por la Agencia Catalana del Agua (ACA), planteó este lunes un trasvase de 1,03 hm³ de agua del pantano de Siurana. La propuesta no contó con unanimidad y será el director de la ACA quien dictará una resolución final.

La propuesta de la ACA recibió las abstenciones de la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes y de Unió de Pagesos y ha reabierto la polémica sobre el uso del agua en el Priorat y el Baix Camp. El órgano de gobierno de la comunidad de regantes de Riudecanyes decidió posteriormente en la comisión establecer un suministro de agua de una hora de riego durante 10 semanas. Concretamente, se hará entre el 16 de junio y el 24 de agosto.

Los regantes remarcan poder «volver a la situación de 2022» después de dos años marcados por la sequía. No obstante, Miguel Ángel Prats, administrador de la comunidad, denuncia que «no se ven reflejados todos los derechos a la propuesta» y considera que no «se respetan todas las concesiones». Sin embargo, considera el planteamiento como «un avance importante» después del periodo de secano.

Las declaraciones de los regantes chocan frontalmente con las del Consell Comarcal del Priorat, quien ha rechazado, «una vez más», el trasvase. Desde el ente comarcal denuncian que la operación «volverá a dejar el pantano de Siurana bajo mínimos».

Actualmente, el pantano de Siurana tiene un volumen embalsado de unos 3,14 hm³, lo que representa un 25% de su capacidad. El trasvase representaría una perdida de un tercio de su volumen embalsado actual. El pantano de Riudecanyes cuenta con un volumen similar, de unos 3,17 hm³, pero esta cifra representa un 60% de su capacidad máxima.

Desde el consejo apuntan que la comarca «necesita agua», recordando «el sufrimiento de estos años de sequía». Por eso, piden detener definitivamente el trasvase apuntando que esta es «una práctica del todo prohibida en la normativa europea vigente».

El ente también recuerda que vaciar el pantano de Siurana «supone también que el agua que queda en la comarca sea de muy mala calidad», remarcando que cuatro pueblos del Priorat beben directamente del embalse. Por todo, el Consell Comarcal del Priorat ha pedido a la Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro recuperar «los espacios de debate y encuentro con el fin de conseguir un plan integral para la cuenca del río Siurana».

Unió de Pagesos se abstiene

El sindicato agrario Unió de Pagesos, con voto en la Comisión de Desembalse del pantano de Riudecanyes, se abstuvo ante la propuesta de la ACA de este lunes. El sindicato se muestra a favor de «desembalsar agua para garantizar las necesidades de riego del campesinado», pero contraria con el uso de esta agua por parte de empresas privadas o ayuntamientos.

De hecho, el sindicato apunta que el Ayuntamiento de Reus utilizará «una tercera parte» del trasvase. Desde Unió de Pagesos pidieron al consistorio reusense que se abstuviera de captar agua, este, pero sólo se ha comprometido a no recorrer al pantano hasta pasada la campaña de riego. Por otra parte, el Ayuntamiento de Riudoms se ha comprometido a no utilizar el agua de Riudecanyes, dado que ya cuentan con la conexión del agua del Ebro.

Recientemente, Unió de Pagesos formó parte de la concentración de varias entidades sociales, políticas y ecologistas del Priorat para pedir el fin del trasvase. Allí, el sindicato pidió «acelerar las obras de los proyectos de riego en la comarca con el fin de equipar el territorio de cara a futuros escenarios de sequía».