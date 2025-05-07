Dieciséis establecimientos participarán en la 9.ª Ruta de tapas de l'Hospitalet de l'Infant

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant y la Vall de Llors (ARH) ha organizado, con el apoyo de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la 9.ª Ruta de tapas, para promocionar la gastronomía local. La edición tendrá lugar del 16 y el 25 de mayo y participarán un total de 16 establecimientos que ofrecerán una tapa y una bebida por 4 euros.

Los establecimientos que participan son: Restaurant Le P’tit Normand, l’Hotel Vistamar, l’Hotel 4R Meridià Mar, el Restaurant-Pizzeria Donatello, el Restaurant Blauverd, el Bar Zazú Lounge, el Restaurant Canalla, la Cafetería Lili’s Sweet, el Bar-Gelateria La Jijonenca, el Restaurant Nàutic, el Restaurant Vanes, el bar La Granja del Castell, el Restaurant Single Fin, la Cafeteria Kosito, el Bar-Restaurant D’Antis y el Restaurant Fusión Ferré.

Los participantes optarán al sorteo de dos premios: una cesta valorada en 200 € de productos Km0 de la Jamonería Miralles y 3 vales de 50€ para gastar en los bares y restaurantes locales de la ARH.

Para participar en el sorteo de estos premios, se tendrán que probar como mínimo 5 de las 16 tapas propuestas. En el folleto informativo de la Ruta, que se podrá conseguir en la Oficina de Turismo o a cualquiera de los establecimientos participantes, tendrá que quedar sellada cada una de las 5 tapas. El cliente tendrá que votar la tapa que más le ha gustado y llenar el folleto con sus datos personales. Después lo tendrá que depositar en las urnas/buzones que encontrará en los bares y restaurantes participantes o a la Oficina de Turismo.

El sorteo de los premios se hará en junio en Radio l'Hospitalet de l'Infant y el nombre de los ganadores se anunciará en el Facebook y en Instagram de la Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors (ARH). Allí también se hará público el nombre del restauradores galardonados.

Los restauradores participantes optan a un 1.º premio para la «Mejor tapa», consistente en una noche en el Palauet del Priorat para 2 personas con cena degustación y desayuno ecológico y artesano; y a un 2.º premio para la «Mejor tapa», dotado con un menú para dos personas con maridaje en el Restaurant L'Alkimista de Reus.