Una espectacular noria de 33 metros volverá a presidir la Feria Multisectorial de Cambrils

Cambrils ya calienta motores para su Feria Multisectorial 2025, y lo hace con dos grandes apuestas: el retorno de la popular noria Skyland y una nueva edición de la campaña “Protagonistas por un día”, orientada a dinamizar el comercio local.

La majestuosa Skyland, una noria de 33 metros de altura con 20 cabinas panorámicas, volverá a ser el gran reclamo de la zona de las atracciones. Esta espectacular atracción, gestionada por el Gremio de Atracciones y Ferias de Cataluña, ofrecerá vistas únicas de la ciudad y promete ser una de las experiencias familiares más recordadas de esta edición.

Paralelamente, del 8 al 28 de mayo, el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Cambrils y la Unión de Tenderos pondrán en marcha la 4.ª edición de la campaña comercial «Protagonistas por un día», con el objetivo de fomentar el consumo de proximidad. Según la concejala Patricia de Miguel, «es una campaña que conecta consumo responsable, dinamismo económico e ilusión por la Feria».

Con esta iniciativa, todas las personas que realicen compras superiores a 10 euros en los comercios adheridos recibirán un boleto para participar en varios sorteos. Los premios incluyen 3 pases infinitos para subir a todas las atracciones durante un día entero, 50 tickets triples para niños y jóvenes de 3 a 16 años, una estancia con desayunar en el Hotel Estival ElDorado y 5 entradas dobles en su spa.

Además, como novedad de este año, el jueves 29 de mayo —coincidiendo con la apertura oficial de las firetes a las 17:30 h— habrá una promoción especial 2x1 a todas las atracciones.

Les boletos de participación se tendrán que depositar en urnas situadas al Patronato de Turismo, en el Centro Cívico Las Balsas y en la Torre del Limón. Las personas ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Feria y también serán contactadas por teléfono.

El programa completo de la Feria, con todas las actividades y novedades, se hará público en las próximas semanas.